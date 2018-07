Itamar ingressa no PPS, atira em Lula e apoia Aécio para 2010

Em pouco mais de 17 minutos de discurso, também fez duras críticas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ao PT.

"Uma análise da atual conjuntura no campo das oposições indica apenas uma candidatura. Nenhum outro nome até o momento se manifestou com tamanha clareza quanto nosso governador Aécio Neves", disse Itamar no saguão lotado da sede da Assembleia Legislativa de Minas Gerais.

O ex-presidente, que chegou ao local acompanhado de Aécio, afirmou que não poderia apoiar o governador de São Paulo, José Serra (PSDB), porque ele não assumiu a posição de pré-candidato à Presidência.

Deixou claro ainda que não pretende ser candidato a vice em uma possível chapa de Aécio. "São dois nomes de Minas, isso é inviável", afirmou.

Itamar, que ocupou a Presidência da República de 1992 a 1995, apoiou a candidatura de Lula em 2002 e foi embaixador em Roma no primeiro mandato do atual presidente, mas depois rompeu com Lula.

Sem citar seu nome, criticou no presidente o que chamou de "culto à personalidade, a certeza messiânica e a incontinência verbal".

Disparou ainda contra o PT ao afirmar que "corre perigo a democracia com um partido que quer a manutenção do poder a qualquer custo".

Itamar, de 78 anos, deixou o PMDB em 2006 depois que o partido optou por Hélio Costa para disputar uma vaga no Senado, contra suas pretensões pessoais.

Para o PPS, sigla aliada do PSDB, o ex-presidente levou também Henrique Hargreaves, que foi ministro da Casa Civil de Itamar e seu secretário no governo de Minas Gerais.

(Reportagem de Marcelo Portela)