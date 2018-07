Itamaraty acompanhou escalada da crise na Santa Sé

BRASÍLIA - Apesar do distanciamento do governo brasileiro, o Itamaraty acompanhou a escalada da crise que assolou a Igreja Católica no último ano e é apontada como um dos fatores para a renúncia do papa Bento XVI. Telegramas do Itamaraty mostram o avanço da crise com o vazamento de documentos internos da Igreja e o escândalo envolvendo o Banco do Vaticano.

"As últimas semanas têm sido marcadas por sucessivas notícias e rumores que mantêm a Santa Sé nas principais manchetes dos jornais italianos e religiosos e que deram notícia ao que se tem chamado de Vatileaks", destaca o comunicado enviado ao Brasil em 21 de fevereiro do ano passado. No mesmo telegrama, a Embaixada do Brasil no Vaticano destaca a "relevante demonstração da força da Igreja Católica e do seu poder de irradiação nos quatro cantos do mundo" diante do Consistório e do apoio do governo de Mario Monti à Igreja.

Em 4 de junho, um telegrama ressalta que "a demissão de Ettore Gotti Tedeschi do comando do banco, somada à detenção para investigações do mordomo pessoal do papa, acusado de colaborar na publicação de documentos reservados, tem feito reemergir questões de fundo ligadas à administração vaticana, sob luz bastante desfavorável".

A embaixada brasileira acompanhou de perto a crise no Banco do Vaticano, que agora será supervisionado pelo cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer. Após o afastamento do presidente do banco, um telegrama alertava para as disputas de poder "intravaticanas". Segundo o registro, a Santa Sé precisava afirmar a própria soberania para ajustar o banco aos padrões europeus de transparência financeira.

Para a diplomacia brasileira, houve prejuízo de imagem para o Vaticano: "Ressalta de qualquer forma a desproporção entre o eventual paroquialismo de disputas de poder intravaticanas hoje, de um lado, e de outro os seus efeitos externos para a credibilidade da Santa Sé, frequentemente colocada em questão por vários motivos - nem sempre paroquias e nem sempre bem esclarecidos, como demonstram alguns episódios ao longo do século 20. Ao fim e ao cabo, o processo e a natural superexposição midiático daí recorrente terminam por atingir se não a Igreja, a própria imagem da Santa Sé e do papa", afirma um telegrama enviado no fim de 2012. / A.R.