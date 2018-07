Itamaraty calcula 3 mil brasileiros presos no exterior

O Itamaraty estima que aproximadamente 3 mil brasileiros estejam presos no exterior. Os casos mais emblemáticos são de dois homens que foram condenados à morte na Indonésia, por tráfico de drogas. Marco Archer Cardoso Moreira, atualmente com 46 anos, foi preso em 2003, quando tentava entrar no país com 15 quilos de cocaína escondidos em seu equipamento de vôo livre. Ele foi condenado à morte em todas as instâncias e teve seu primeiro pedido de clemência negado. O segundo está em trâmite na Suprema Corte de Justiça da Indonésia. O brasileiro será executado, caso esse pedido também seja negado. Veja também: Brasileiro pega 40 anos por atentado à bomba nos EUA Sua mãe, a funcionária pública aposentado Carolina Archer Pinto, de 68 anos, viaja todos os anos para a Indonésia para passar as festas de fim de ano com o filho. Ela sabe que é difícil a situação de Marco e acredita que ele só terá uma chance se abolirem a pena de morte no país. "A Turquia e as Filipinas acabaram com a pena de morte recentemente. Eu me apego a Deus e rezo para que isso aconteça lá também", diz. Carolina conta que seu filho admite o erro e se arrepende. Marco "atravessou" droga para uma pessoa que conheceu em um aeroporto, porque precisava de dinheiro. Um ano antes, sofreu um acidente quando voava de parapente na ilha de Bali. Ele foi levado a Cingapura para se tratar e contraiu uma grande dívida com um centro médico local. A mãe diz que a família ainda deve aproximadamente US$ 60 mil. "A cada vez que vou para lá, eu tenho notícia de que um dos condenados foi executado e isso causa uma angústia tremenda. O Marco sabe que cometeu um erro. Só que ele não matou, então não precisa pagar com a vida", diz. Na prisão em que Marco Archer está preso, na ilha de Java, o paranaense Rodrigo Muxfeldt Gularte, de 35 anos, enfrenta o mesmo drama. Em 2004, ele foi preso no Aeroporto de Jacarta com 6 quilos de cocaína no interior de suas pranchas de surfe. O governo brasileiro ainda não apresentou um pedido de clemência.