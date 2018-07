Itamaraty chama relator da ONU de 'irresponsável'

Ele esteve no Brasil em 2007 e preparou uma avaliação sobre a violência que foi divulgada na semana passada. Na quinta-feira, o governo brasileiro afirmou que, entre 2002 e 2007, o número de homicídios no País caiu 20%. Alston, porém, afirmou em uma conferência de imprensa ter dúvidas sobre a credibilidade dos números. O Itamaraty, em uma dura resposta, garantiu que Alston ?está errado? e que existem estudos que mostram essa queda.

?Queremos convidar o relator a revisitar seus preconceitos e aposentar seus estereótipos que prejudicam sua avaliação objetiva sobre a realidade?, afirmou a embaixadora do Brasil na ONU, Maria Nazareth Farani Azevedo. Além disso, segundo o Itamaraty, ao optar por falar do Brasil à imprensa e não ao Conselho de Direitos Humanos, Alston ?violou o código de conduta? dos relatores da ONU. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.