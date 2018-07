Itamaraty confirma nome de brasileiro morto na Namíbia

A empresa aérea LAM, Linhas Aéreas de Moçambique, informou em nota que o voo transportava 27 passageiros e seis tripulantes. Entre os passageiros estavam também dez moçambicanos, nove angolanos, cinco portugueses, um francês e um chinês.

O voo TM 470 saiu na sexta-feira da capital de Moçambique, Maputo, com destino a Luanda, capital de Angola, e era feito em uma aeronave Embraer 190. O avião foi fabricado em 2012 e passou a ser utilizado pela companhia africana em 17 de novembro do ano passado.

O acidente foi confirmado neste sábado pela autoridade da aviação civil da Namíbia. Uma equipe de busca localizou e identificou os destroços da aeronave no Norte do país, próximo à divisa com Angola. "Não existe ainda informação das circunstâncias que ocasionaram o acidente. Os investigadores devem ter o tempo e espaço necessários para realizar o seu trabalho sem qualquer interferência", diz a LAM.

A Embraer informou que se colocou à disposição das autoridades aeronáuticas para auxiliar nas investigações e que enviará uma equipe de técnicos para o local do acidente. Em nota, a empresa "lamenta profundamente o acidente com a aeronave" e "se solidariza com os familiares das vítimas e com a LAM".