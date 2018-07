Itamaraty identifica brasileiro morto no México O Ministério das Relações Exteriores informou, na noite de ontem, que o corpo de um brasileiro foi identificado entre as vítimas do massacre de 72 pessoas no Estado de Tamaulipas, norte do México. "O corpo do brasileiro Juliard Aires Fernandes, de 20 anos, natural de Minas Gerais, foi identificado entre as vítimas da chacina ocorrida no último dia 22, na localidade de San Fernando, no México", diz a nota da chancelaria.