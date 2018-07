Itapeva amplia uso do avião agrícola

A adoção de novas técnicas na produção de milho, como o uso de fungicidas nas lavouras, até então pouco utilizados pelos produtores, está movimentando o setor de aviação agrícola no sudoeste paulista. Há três anos, praticamente não havia demanda por pulverização aérea na região. Hoje, já há quatro aviões apenas para atender aos produtores de Itapeva. Conforme o piloto Mário Anderson Jussiani, gerente da Top de Aviação Agrícola, inaugurada há dois anos, foram pulverizados em torno de 15 mil hectares na região, durante a safra de verão deste ano. Cerca de 90% das aplicações foram feitas no milho. O agrônomo da Casa da Agricultura de Itapeva, Vandir Daniel da Silva, explica que a principal praga do milho, a lagarta-do-cartucho, ataca a plantação até a fase de milho verde, quando as plantas já estão altas e o trator não consegue mais entrar na lavoura. Por isso fungicidas eram pouco usados e o produtor arcava com as perdas. Outras doenças também surgem só no fim do ciclo, com o milho alto. "A pulverização aérea permitiu o tratamento da lavoura, independentemente do tamanho da planta", diz Silva. "Constatamos que a aplicação de fungicida aumenta de 8 a 20 sacas a produtividade por hectare", complementa Jussiani. O professor de tecnologia de aplicação aérea Jeferson Rezende, da Unicentro (PR), diz que a vantagem da pulverização aérea é a economia. "O rastro do trator na lavoura causa perdas aproximadas de 2,5 sacas por hectare, ou R$ 100 por hectare. Isso paga, em média, três aplicações aéreas/ hectare", afirma. O custo médio da aplicação é entre R$ 25 e R$ 40 por hectare, dependendo do tamanho da área e da distância do hangar da empresa. Outras vantagens, conforme o professor, são a eficiência, a qualidade e a rapidez, em comparação com a aplicação terrestre. "O avião pulveriza 50 hectares/hora, e o trator faz 5 hectares por hora."