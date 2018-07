Itaú assina com Fifa e será o patrocinador oficial da Copa-2014

O termo foi assinado no Rio de Janeiro durante encontro entre representantes da Fifa, o presidente da CBF, Ricardo Teixeira, e executivos do Itaú. É a primeira empresa brasileira a assinar contrato com a entidade que controla o futebol mundial para o Mundial de 2014.

"Realizar a Copa do Mundo no Brasil significa gerar riqueza e empregos e contribuir para o desenvolvimento do Brasil. Para que o evento se realize, serão necessários importantes investimentos em infraestrutura. Participamos dessa parceria porque entendemos que somos parte desse compromisso com o país", afirmou Fernando Chacon, diretor executivo de Marketing do Itaú, em nota.

O valor do patrocínio não foi divulgado. O banco, que já patrocina a seleção brasileira, disse investir no futebol há mais de 17 anos, através da transmissão de jogos.

"O contrato permite ao Itaú realizar ações promocionais específicas para a Copa de 2014, inclusive nos estádios onde serão realizadas as partidas, durante o torneio", disse o banco na nota.

"O banco também poderá atrelar a imagem do mascote, a logomarca e os emblemas oficiais da competição aos produtos e serviços oferecidos aos seus clientes."

O Itaú também será o banco brasileiro patrocinador oficial da Copa do Mundo de 2010 em associação com a Visa, tradicional parceira mundial da Fifa.

(Reportagem de Tatiana Rami)