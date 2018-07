Itaú BBA lidera ranking da Anbima de fusões do 1o trimestre

O braço de banco de investimentos do Itaú Unibanco coordenou oito operações entre janeiro e março, que juntas movimentaram 7,73 bilhões de reais.

Em segundo, o Goldman Sachs foi o coordenador responsável por três negócios, com um montante financeiro de 4,69 bilhões de reais, seguido por Bradesco BBI, do Bradesco, com 3,65 bilhões de reais, também em três transações, de acordo com a Anbima.

O levantamento considera um total de 25 transações de fusões e aquisições de janeiro a março.

(Por Aluisio Alves)