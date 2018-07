Itaú supera previsões com lucro de R$3,8 bi no 3o tri

O maior banco privado do país anunciou nesta terça-feira que apurou lucro líquido de 3,8 bilhões de reais, o que equivale a um avanço de 25,5 por cento em relação ao obtido em igual etapa de 2010.

O número superou a expectativa média de nove analistas consultados pela Reuters, que apontava para lucro líquido de 3,62 bilhões de reais no período.

Em bases recorrentes, o lucro do banco foi de 3,94 bilhões de reais no período, avanço de 24,76 por cento na comparação anual.

Numa mão, a última linha foi fortalecida pela expansão anual de 22,8 por cento na carteira de crédito, a 382,2 bilhões de reais no fim de setembro, incluindo avais e fianças. O destaque foram os empréstimos para grandes empresas, que evoluíram 23,9 por cento em 12 meses.

E, apesar do nível de inadimplência ter subido ao maior nível em seis trimestres, a 4,7 por cento, ante 4,2 por cento um ano antes, o banco fez menos provisões para perdas esperadas com calotes, o que também ajudou.

As chamadas despesas com provisões para crédito de liquidação duvidosa somaram 4,97 bilhões de reais no trimestre, menos que os 5,1 bilhões de reais do trimestre anterior. Com isso, o índice de cobertura caiu a 156 por cento, o menor nível em pelo menos oito trimestres.

O banco fez exatamente o contrário do que seus concorrentes Bradesco e Santander Brasil, que no trimestre ampliaram as provisões para perdas, mesmo esperando manutenção ou queda da inadimplência.

Em outra frente, apoiado num salto de 64,6 por cento no resultado da tesouraria, o Itaú apurou uma margem financeira 12,96 bilhões de reais no período, valor 8,7 por cento maior do que no trimestre imediatamente anterior.

Adicionalmente, a instituição viu suas receitas com tarifas crescerem 10,1 por cento no ano a ano, a 4,82 bilhões de reais.

Assim, o retorno recorrente sobre patrimônio líquido anualizado chegou a 23,5 por cento, ante 22,5 por cento em igual etapa de 2010.

No final de setembro, os ativos totais do Itaú Unibanco somavam 836,99 bilhões de reais, montante 22,56 por cento superior em um ano.