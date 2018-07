Itaú tem lucro recorrente de R$3,412 bi no 3o trimestre O Itaú Unibanco divulgou nesta terça-feira lucro recorrente de 3,412 bilhões de reais no terceiro trimestre, abaixo dos 3,940 bilhões de reais de igual etapa de 2011 e dos 3,585 bilhões de reais no segundo trimestre deste ano