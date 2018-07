Itaú Unibanco encerra 2o tri com lucro dentro do esperado O Itaú Unibanco encerrou o segundo trimestre com lucro líquido de 3,304 bilhões de reais, queda ante os 3,6 bilhões de reais obtidos um ano antes, mas em termos recorrentes, o resultado do maior banco privado do país ficou praticamente em linha com o esperado pelo mercado, a 3,585 bilhões de reais.