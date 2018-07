ITAÚ UNIBANCO tem lucro de R$7,8 bilhões em 2008 O Itaú Unibanco Banco Múltiplo fechou 2008 com lucro líquido de 7,8 bilhões de reais ante resultado positivo anterior de 8,474 bilhões de reais. No resultado pro-forma, no entanto o lucro totalizou 10 bilhões. Por este segundo critério, a rentabilidade sobre o patrimônio líquido médio do grupo foi de 23,4 por cento, ante um número projetado de 32 por cento no final de 2007. Considerados apenas os resultados do quarto trimestre, o lucro líquido foi de 1,871 bilhão de reais. O resultado foi afetado por eventos não recorrentes, como os custos da integração e equalização de critérios contábeis. Sem eles, o lucro teria sido de 2,34 bilhões de reais. O grupo, que teve a fusão anunciada em 3 de novembro do ano passado, fechou o ano passado com ativos totais de 632,7 bilhões de reais, consolidando a primeira posição no ranking de ativos das instituições financeiras do país. A carteira total de empréstimos do banco, incluindo avais e fianças, somou 271,94 bilhões de reais, o que representa um crescimento anual de 33,9 por cento. Devido à expectativa de piora nos níveis de inadimplência, o Itaú Unibanco fez provisões adicionais de 4,7 bilhões de reais para operações de crédito. Na passagem do terceiro para o quarto trimestre de 2008, o índice de inadimplência do grupo subiu de 4,6 para 4,8 por cento. A maior taxa foi nas operações de varejo, que subiu de 7,9 para 8,1 por cento. A instituição atribuiu a decisão ao "ambiente econômico atual e às incertezas a ele relacionadas e incorporando parcela referente aos riscos associados a um cenário mais pessimista para 2009/2010, ainda não completamente coberto pelos cenários históricos observados no passado recente". No quarto trimestre, as receitas com serviços somaram 3,75 bilhões de reais, um aumento de 4,6 por cento em comparação com o trimestre anterior. O aumento dos custos provocou piora no índice de eficiência, que passou de 49,6 para 51,6 por cento na passagem do terceiro para o quarto trimestre. (Por Aluísio Alves)