Itaú vende fatia na Serasa ao Experian por R$1,7 bi SÃO PAULO, 23 Out - O Itaú Unibanco anunciou nesta terça-feira a venda de sua participação remanescente na empresa de informações de crédito Serasa ao grupo britânico Experian por 1,7 bilhão de reais, com impacto positivo no resultado do banco no quarto trimestre antes de impostos estimado em 1,5 bilhão de reais.