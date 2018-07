Itaúsa pagará US$903,6 milhões por fatia do Bank of America no Itaú

O Bank of America, que anunciou a venda dos papeis dia 18, quatro anos depois de ter ingressado no Itaú Unibanco, vai se desfazer de 56.476.299 ações ordinárias da instituição, o que fará as participações direta e indireta da Itaúsa no banco subir de 35,43 para 36,68 por cento.

Às 10h20, as ações preferenciais do Itaú Unibanco exibiam alta de 2,21 por cento, a 32,80 reais, enquanto o Ibovespa mostrava ganho de 1,5 por cento.

Em maio do ano passado, o vice-presidente executivo e diretor de Relações com Investidores do Itaú Unibanco, Alfredo Setubal, já acenava com a possível saída do BofA do capital do banco.

O BofA entrou no capital do Itaú em maio de 2006, ao vender as operações no BankBoston no Brasil em troca de novas ações preferenciais do Itaú.

Em meio à crise de crédito deflagrada em 2008 pelos problemas no subprime nos EUA, o BofA tomou 45 bilhões de dólares em empréstimos do governo norte-americano. Em dezembro passado, o BofA realizou uma emissão bilionária em instrumentos equivalentes a ações para ajudar a pagar os financiamentos do Tesouro dos EUA.

