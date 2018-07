''Iteanos'' conciliam diversão e disciplina

Escolha. Joice Amaral e Lucas Fontoura decidiram pela carreira militar

Eles enfrentaram mais de 6 mil adversários e foram aprovados no vestibular mais difícil do País. A peneira para se tornar "iteano" deixa de fora, todos os anos, milhares de candidatos e apresenta algumas particularidades. Por exemplo, dos 120 calouros deste ano, apenas 8 são mulheres e 30 vieram de Fortaleza (CE), cidade que mais colocou estudantes no instituto em 2010.

"São alunos com muita perseverança. No fim do curso, eles não procuram: escolhem emprego", afirma Tales Cavalcante, diretor do Grupo Educacional Farias Brito, escola preparatória para o ITA no Ceará.

Mas se engana quem acha que esses "jovens gênios" vivem só dos livros. Larissa Riquelme, Campeonato Brasileiro e festas universitárias são assuntos nas rodinhas de conversa, como em qualquer faculdade. "Claro que gosto de baladas, barzinhos e viagens", conta Lucas Fontoura, de 21 anos, aluno de Engenharia Mecânica Aeronáutica.

As diversões dos iteanos podem ser as mesmas de outros jovens, mas a carga de estudos e a disciplina são maiores - o instituto tem um código de normas denominado "disciplina consciente". "Prestamos o vestibular sabendo que vamos abdicar da farra", conta a carioca Joice Amaral, de 24 anos, que está terminando Engenharia Civil Aeronáutica e diz que ser mulher no ITA não é complicado. Joice quis a carreira militar pela "estabilidade que ela oferece" e, por isso, circula pelo câmpus fardada - o uso é obrigatório para os alunos do Curso de Preparação de Oficiais da Reserva (mais informações nesta página) e optantes à carreira militar a partir do 3.º ano.

Mas quem não optou por essa vida também leva uma rotina puxada. "As provas são difíceis, mas a gente estuda em grupo", afirma Thiago Barros, de 24 anos, aluno de Engenharia Aeronáutica que não quer ser militar porque quer ter "mais autonomia".

PARA ENTENDER

Aluno pode optar pela carreia militar

Na inscrição do vestibular, o candidato deve decidir se quer seguir carreira militar. Mas mesmo quem não optou deverá cursar, no 1.º ano, o Curso de Preparação de Oficiais da Reserva (CPOR) e será nomeado aspirante oficial da reserva – o serviço militar é obrigatório desde 1975. No curso, eles recebem instruções sobre regulamentos militares e praticam educação física, exercícios de campanha e tiro com arma portátil. No 3.º ano, os optantes pela carreira militar são convocados como aspirantes a oficial de infantaria da ativa da Aeronáutica. Eles têm prioridade para estágios. Quem não optou pela carreira militar pode mudar de ideia durante o curso.