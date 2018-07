Itens idênticos aos do exame

Um simulado realizado no Colégio Christus, de Fortaleza, dez dias antes da aplicação do Enem (veja fac-símile), apresentou questões idênticas às da prova aplicada no fim de semana passado em todo o País. As questões estavam no pré-teste realizado em outubro de 2010 em cinco Estados, entre eles o Ceará. A informação foi antecipada pelo portal estadão.com.br.

O MEC não crê em vazamento da prova após a impressão e suspeita que a escola tenha tido acesso a questões do pré-teste de 2010 - uma das linhas de investigação da Polícia Federal é de que um funcionário do Christus tenha subornado um fiscal que aplicou questões do pré-teste na escola e copiado o caderno. Os 639 alunos do colégio terão de refazer o exame.