Itu rompe contrato com empresa de abastecimento Após quase sete meses de racionamento, a prefeitura da cidade paulista de Itu, na região de Sorocaba, anunciou nesta terça-feira, 19, a rescisão do contrato com a empresa Águas de Itu, responsável pelo abastecimento do município de 160 mil habitantes. O serviço será repassado ao grupo Águas do Brasil que já responde pelo abastecimento de Votorantim e Araçoiaba da Serra, na mesma região.