Itu-SP investiga sumiço de título dado por D. Pedro I Em 1822, meses antes de proclamar a Independência, D. Pedro de Alcântara teve sua autoridade contestada por integrantes do governo provisório do Brasil, o que levou a Câmara de Itu, no interior de São Paulo, a firmar um pacto de lealdade e obediência ao príncipe regente. A iniciativa foi seguida por outras câmaras e, no ano seguinte, em reconhecimento, o já imperador D. Pedro I editou uma carta régia concedendo a Itu o título de "Fidelíssima".