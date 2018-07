Itu-SP tem mil pedidos de multa por falta de água

De acordo com a promotoria local do MP de São Paulo, a multa será cobrada após o final do inquérito que apura a crise no abastecimento. Os 156 mil moradores enfrentam racionamento desde fevereiro e a maior parte da cidade recebe água por um período de dez horas a cada dois dias. No final do mês, dois protestos contra a falta de água terminaram em vandalismo - num deles houve confronto com a polícia. A prefeitura criou um comitê de gestão da água, requisitou poços particulares e determinou à concessionária a compra de três milhões de litros por dia para reforçar a distribuição, inclusive com carros-pipa.

Em todo o interior, pelo menos 21 cidades já adotaram o racionamento de água em razão da estiagem. Três municípios, Casa Branca, Itaberá e Tambaú, decretaram situação de emergência - Tambaú decretou também calamidade pública. Em Marília, Bauru e São Pedro, chuvas ocasionais levaram à suspensão do racionamento, mas o risco de faltar água persiste. Bebedouro, que havia interrompido o racionamento, voltou a suspender o fornecimento de água das 10 às 16 horas, por tempo indeterminado. Prevendo a escassez de chuvas, Valinhos, na região de Campinas, prorrogou o rodízio por mais 12 meses.