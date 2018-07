Ivan Lessa: As Olimpíadas Culturais

Poucos sabem, mas as Olimpíadas de 2012 já tiveram início. Obras pela cidade inteira, notinhas diárias na televisão, atletas treinando, sorteios de bilhetes para todos os eventos, negócios e negociantes disputando a prova de quem esfrega mais as mãos de contentamento, páginas e mais páginas nos inescapáveis e onipresentes blogues sobre o auspicioso evento que, para Londres, segundo autoridades locais e estrangeiras ligadas aos esportes, deverá beneficiar todo mundo, principalmente os jovens, que aprenderão que perder faz parte da vida, que é assim mesmo, que é melhor deixar para lá.

Os ingleses são fraquinhos em esportes. Quem o diz não sou eu, mas eles mesmos, que, como torcedores do Botafogo, repetem interiormente o refrão "Já perdeu, já perdeu!".

Uma vez ou outra uma medalhinha de ouro. Em geral no badminton ou bobagem semelhante. Com força e esforço, uma ocasional de bronze.

Os ingleses torcem pelos australianos, neo-zelandeses, canadenses e, os mais fanáticos, até os americanos. Em poucas palavras, os ingleses torcem por sua língua, que é o supremo legado do império que pegou lanterninha em várias modalidades, mas se recusa a deixar o pódio empunhando bandeira.

As ex-colônias africanas também são vítimas de seu agrado, coitadas, não bastassem as dificuldades que encontram no simples ato de atravessar um dia e chegar ao outro, numa espécie de vida com barreiras, para ficarmos no linguajar olímpico.

A cidade de Londres se engalana. Quer dizer, está com o trânsito sempre paralisado para obras, todas ditas essenciais. Não deixa de ser uma prova, uma modalidade olímpica: ter paciência, não cobrir de porrada o cara no carro que ou acabou de fechar o nosso ou cisma de não andar. E salta uma medalha de bronze para o cidadão londrino médio.

Não é só nesse sentido, acima esboçado, que os ingleses já começaram a competir. Tem mais e pouca gente sabe disso. As Olimpíadas Culturais. Vários eventos já tiveram lugar, mesmo sem hino ou distribuição de medalhas.

É difícil de averiguar mas teve lugar um potpourri de peças de Shakespeare no teatro Globe, restaurado e sem impedir o trânsito. O Cisne de Avon, se existiu mesmo, nunca atrapalhou o trânsito, mesmo porque trata-se de ave aquática ornamental.

O Bardo Imortal, para competir no gênero sinonímia, era discreto, boca de siri e estava noutra. Não acho em parte alguma outras modalidades já realizadas. Talvez estejam competindo em silêncio e distante do grande público, que esse, sabemos, pode comparecer com seu rico dinheirinho, mas só faz atrapalhar o bom andamento de trabalhos ou folguedos.

Achei, isso sim, sem maiores detalhes, de que constarão as Olimpíadas Culturais de 2012, também cognominado - juro! - "o pentatlo das musas" (por que não decatlo, cross-country ou maratona?) que, segundo seus incentivadores, o Comitê Olímpico Internacional (COI), juntamente com as autoridades britânicas, destina-se a - e cito-os - "inspirar criatividade de todos, principalmente os jovens, em todas formas culturais". Pobres jovens, acabam sempre levando um cascudo do mundo.

Ao que parece, artistas de todas as partes virão prestigiar a série de eventos que terá início a partir de 21 de junho do ano que vem. Contam com a presença de Rab C. Nesbitt, Oyala Ngusamele, Torimo Kyoto, Sven Svenski, Aldo Rebelo, Drago Jovinic e outros luminares.

Não foi descartada a possibilidade de trazerem Beyoncé, e J-Lo. Vai ter dança, música, teatro, artes plásticas, filmes, inovações digitais, literatura (o arremesso de um Paulo Coelho é prova garantida), idas a museus e galerias.

Mario Vargas Llosa não topou atravessar o Canal da Mancha a nado ou de patins. Alguns otimistas contam com a ressurreição em Trafalgar Square de Marcel Proust.

Outros juram que os espectros de Charles Dickens e Ernest Hemingway competirão lado a lado com os fantasmas de Clarice Lispector e Virgina Woolf na prova de revezamento 4x100 com barreiras.

Muçulmanos esclarecidos sentiram-se prestigiados ao serem convidados para o papel de barreiras. Ninguém contém a Primavera Árabe.

Sabendo de mais alguma coisa prometo comunicar ao grande público. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.