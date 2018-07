Ivan Lessa: Buu! Truque ou Trato?

Aí, cá e lá, esteve e estiveram: Raloim e Halloween. Um bruxo bom, desses que sentam ao lado da gente no pub, me deu o dado vital. Mercantilismo. Sem dúvida. Vender é a alma do negócio. Nossas almas, vossos negócios. O bruxo bom me explicou como a véspera de Todos-os-Santos atravessou o Atlântico e aqui fincou suas garras. A maior cadeia de supermercados do Reino Unido é a Asda. A Asda pertence ao americaníssimo Wal-Mart. Que bons de bola, além de "peças" e bombocados (tricks or treats no original), perceberam o quanto não dava para se faturar. Que oportunidade, meu bom Drácula! Meu divino monstro de Frankenstein! Assim é pois, que, a cada ano, a Wal-Mart fatura alguns bilhões (sim, bilhões. Não é truque ou "peça") nos Estados Unidos com o Raloim local. A sutil estratégia chegou à vasta cadeia Asda britânica e tome polca. Ou tome barra de chocolate. *** Por uma dessas coincidências que faz a gente acreditar que há uma abóbora maior, lá nos céus, zelando por nós (vida a falecida tira Minduim, ou Peanuts, do Charles Schulz), também no dia 31 entrou em circuito o novo filme de James Bond. Solécio de um Quântico, creio que seja seu nome, em tradução de masmorra. Tenho acompanhado com interesse a promoção midiatica. Vi o primeiro 007 com esse indivíduo, Daniel Craig, conforme se diz chamar, e que agora defende as cores das elegantes camisas já vestidas e nada suadas por Sean Connery e Pierce Brosnan. Interessante. Por que raios foram escolher um operário da construção civil para retratar o agente secreto mais conhecido do mundo? Operário ou encanador. Teve um lá em casa, de certa feita, que era a cara escarrada do homem. Cobrou uma fortuna. Mas deixou a descarga da privada funcionando bonitinho. Não creio que Craig conseguisse o feito. 007: licença para desentupir a pia. Ou 007: licença para cair do andaime. *** E adeus também para George W. Bush, embora ainda falte quase três meses para a posse do presidente Barack Hussein Obama. O filme W., do controvertido (quer dizer é danado de ruim quando lhe dá na telha) Oliver Stone, até que não é mau. Mais longo que o de 30 minutos do presidente Obama, mas custou mais barato. E tem o coração no lugar certo, conforme dizem por aqui. Lugar certo de coração é lá por perto dos países baixos onde é mais fácil dar e dói mais quando se leva um pontapé. O jornal distribuído de graça no metrô, que tem o original título de Metro, relembra alguns "bushismos" que, nunca se sabe, talvez passem para a história. Cito alguns em memória das centenas de milhares de pessoas que perderam a vida na invasão e ocupação do Iraque e Afeganistão. "É incrível que eu tenha vencido as eleições - eu disputava o cargo de presidente contra a paz, a prosperidade e a decência". "Sei que homens e peixes podem conviver em paz". "Nossos inimigos são inventivos e cheios de recursos. Nós também somos. Nossos inimigos nunca param de imaginar novas maneiras de fazer mal a nosso povo e nosso país. Nós também." "A leitura é a base de todo conhecimento." "É nas famílias que nossa nação deposita sua esperança, onde as asas se abrem para os sonhos." "Raramente se faz a seguinte pergunta: nossos filhos 'está' aprendendo?" (Sim, sim: "está") "Eu sei como é difícil botar comida na família da gente." "Uma das melhores coisas dos livros é que as vezes há algumas ilustrações fantásticas". "Eu tenho uma visão diferente de liderança. Uma liderança é alguém que une as pessoas." "Compreendo o crescimento de um pequeno negócio. Eu já fui um deles." "Se estivéssemos numa ditadura, tudo seria bem mais fácil... contanto que eu fosse o ditador". "As relações fronteiriças entre o México e o Canadá nunca foram melhores." "Nunca mais, aqui em Washington DC, eu quero ter que dar explicações que eu não entendo." "Creio que estamos de acordo, o passado acabou." "Trata-se obviamente de um orçamento. Está repleto de números." "O Brasil é o país do futuro do pretérito." *** Essa última eu inventei. Ou tomei emprestada a legenda e botei na boca do boneco. Minha maneira de passar o pé (trick) no eventual leitor que nem sequer se lembrou de me mandar um mimo (treat). Enganei uma porção de bobos na casca de uns dois ovos. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.