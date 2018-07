Ivan Lessa: Cuecas secas e encharcadas

Sou grato ao diário britânico The Guardian pelos dados abaixo. *** Martha Kold Bakkevig e Ruth Nielson realizaram a primeira análise científica de algum valor sobre as cuecas molhadas em climas frios. O estudo leva o título de "O Impacto de Cuecas Molhadas sobre Reações Termoregulatórias e oconforto Termal no Frio" e foi publicado em 1994 na revista científica Ergonomics. Bakkevig, da Sintef Unimed de Trondheim, na Noruega, e Nielson, da Universidade Técnica da Dinamarca, reuniram oito homens dispostos a usarem cuecas molhadas no frio enquanto, simultaneamente, tinham monitoradas suas temperaturas de pele e retais. A experiência foi realizada numa câmera de testes especialmente construída, onde a temperatura permanente não passava dos 10ºC. Alguns dos homens tiveram que usar calças molhadas, outros secas. O material empregado variava da lã ao algodão além do polipropoleno e algumas fibras sintéticas. Antes de botarem as cuecas molhadas, cada homem foi pesado, em completa nudez com sensores de temperatura afixados a diversas partes de seus corpos. Um termômetro retal de 18cm foi inserido em cada um deles. Cada homem ficou sentado sozinho numa cadeira dentro de um quarto gelado por 60 minutos com os termômetros devidamente enfiados traseiro acima. A cada 10 minutos, os homens tinham de preencher um questionário que fazia três perguntas: a)Está tremendo de frio?b)Está suando?c)Sente-se confortável ou desconfortável? Havia ainda outras perguntas adicionais, todas seguindo a mesma linha. A cada 60 segundos, certas máquinas registravam a temperatura, interior e exterior, dos indivíduos submetidos ao teste, além de seu peso. Passada uma hora, os testados tiravam a cueca molhada e, novamente, eram pesados nus em pelo. Pesavam-se também suas respectivas cuecas. As duas cientistas analisaram os dados e empenharam-se na tarefa de produzir gráficos e mapas que descrevessem, ou dessem uma idéia científica, dosucedido. Certas coisas mantiveram-se constantes nesse espaço de tempo: * Os homens com cuecas molhadas mantiveram que por toda a duração do teste as cuecas apresentavam sinais distintos de estarem molhadas. * Os homens com cuecas secas mantiveram que por toda a duração do teste as cuecas apresentavam sinais distintos de estarem secas. * Os homens com cueca molhada mantiveram que as cuecas eram mais frias e menos confortáveis do que aquelas usadas pelos homens com as cuecas secas. Bakkevig e Nielson chegaram a duas conclusões: que a cueca molhada influencia a reação termoregulatória e o conforto termal no frio; e que a espessura da cueca é de vital importância, dependendo do material empregado em sua fabricação. Por discernir estas verdades, ambas racharam o prêmio Ig-Nobel (vide croniqueta da semana passada) de saúde pública para o ano de 1995. Repetindo: volto a agradecer o jornal britânico de minha predileção, o Guardian, pelos dados acima relatados. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.