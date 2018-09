Ivan Lins sofre assalto na rodovia Rio-Magé O cantor e compositor Ivan Lins e sua mulher, Valéria, foram vítimas de um assalto nesta manhã na rodovia Rio-Magé, na altura do município de Saracuruna, na Baixada Fluminense. O carro do casal, um Corolla, foi roubado por bandidos armados, que fugiram em direção à capital. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, testemunhas informaram que os bandidos teriam usado o carro do casal para roubar outro veículo na mesma rodovia.