Ivanovic é eliminada na primeira rodada A tenista sérvia Ana Ivanovic, de 21 anos, ex-número 1 do mundo e hoje a 11.ª do ranking, continua mergulhada em seu inferno astral. Ontem acabou eliminada na primeira rodada do torneio de Tóquio pela checa Lucie Safarova, por 2 a 0 (6/4 e 7/6). Essa nova derrota da sérvia ocorre depois de sua eliminação nos torneios de Cincinnati e Toronto e no US Open, no início deste mês.