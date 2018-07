Iveco vê alta de até 12% no mercado de caminhões do Brasil em 2013 A fabricante de veículos pesados Iveco, do grupo Fiat Industrial, estimou nesta quinta-feira um crescimento de 8 a 12 por cento nas vendas do mercado brasileiro de caminhões em 2013, numa perspectiva mais otimista que a feita anteriormente pelo setor.