Ives Gandra lança livro nos 40 anos do IICS

Em quase quatro décadas, os simpósios têm contribuído para a formação de jurisprudência nacional em diversas questões. "Esta instituição deu início aos cursos de excelência na área de especialização em Direito no País", diz Ives Gandra, presidente emérito da Escola de Direito. "Outras escolas passaram a seguir nosso metodologia de método do caso, em que os alunos analisam exemplos concretos."

Entre as autoridades e profissionais do mundo jurídico que colaboraram para o desenvolvimento da instituição se destaca o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) José Carlos Moreira Alves, que participou de todas as edições do simpósio. "Confesso que minha vocação é ser professor, então não poderia deixar de participar", diz Moreira Alves, que foi ministro do STF por quase 30 anos. "A escola se destacou pelo fato de sempre analisar temas relevantes e buscar soluções."

Filho do fundador, Ives Gandra da Silva Martins Filho, ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST), enfatiza a preocupação com os três pilares que norteiam a escola: convivência, competência e ética. "O fator diferencial é ter conjugado excelência técnica com ética, além do aperfeiçoamento contínuo. É como meu pai sempre repete: aqui não há vaidade, apenas a busca do conhecimento", afirma.

Com a presença dos seis filhos do jurista, a comemoração teve clima familiar: o maestro João Carlos Martins, irmão de Ives Gandra, regeu a apresentação da Camerata Bachiana no auditório para 290 lugares, que tem projeto e acústica semelhantes aos da Sala São Paulo. Com 12 andares, o prédio foi inaugurado no ano passado em uma área de 11,5 mil metros quadrados.