Ivete desfila no Campo Grande e se prepara para arrastão Foi com um vestido que homenageia a África que Ivete Sangalo entrou no Circuito Osmar (Campo Grande), no Bloco Coruja, para o desfile no último dia de carnaval de Salvador. Com sucessos como Cadê Dalila?, a cantora contagiou a multidão que lota o início do circuito, na Praça do Campo Grande.