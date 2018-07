Ivete Sangalo brinca com ACM Neto em desfile A cantora Ivete Sangalo brincou com o prefeito de Salvador, ACM Neto, à frente do Bloco Coruja no Circuito Osmar (Campo Grande), na tarde desta terça-feira (12). Ao passar na frente do camarote da Prefeitura no circuito, Ivete, viu o prefeito ao lado de uma mulher e interrompeu o desfile, dizendo: "Que moça bonita, Neto!", para então puxar o coro "beija, beija", acompanhado pelos foliões que acompanhavam o bloco.