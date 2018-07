Ivete Sangalo confirma data de show exclusivo

Para garantir a presença exclusiva dos fãs do camarote haverá uma troca do novo ingresso pelo abadá cinza escuro utilizado pelos presentes no sábado. As trocas podem ser feitas na bilheteria do Via Funchal, entre os dias 25 e 30 de agosto. Não haverá troca no dia do show.

As primeiras avaliações da perícia técnica apontam que o excesso de peso pode ter sido a causa do desabamento do camarote. A Atrás do Trio, empresa responsável pela produção do show, informou em nota que o camarote havia sido vistoriado pelos órgãos competentes e tinha alvará para funcionamento. O acidente deixou ao menos 35 feridos.