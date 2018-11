Ivete Sangalo recebe alta hospitalar

SALVADOR - A cantora Ivete Sangalo recebeu alta médica e deixou o Hospital Aliança, em Salvador, após três dias de internação por meningite viral. A expectativa inicial era de que Ivete permanecesse por mais 72 horas na unidade.

Conforme a equipe médica que atendeu a cantora, a liberação antecipada se deveu à boa evolução no seu quadro clínico. Ela deixou o hospital por volta das 17 horas desta quarta-feira, 7, saindo pela porta dos fundos.

De manhã, ela havia aparecido em uma janela para falar com fãs que faziam vigília no local. A eles, Ivete disse que estava bem. Contou sobre a forte dor de cabeça que sentiu como sintoma da meningite e aproveitou para agradecer às correntes de oração, bem como as inúmeras mensagens de solidariedade e apoio que tem recebido. Ivete retornou para casa com a recomendação de repousar por mais 20 dias, o que levou ao cancelamento de alguns shows.