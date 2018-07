Ivete Sangalo se apresentará para os feridos em show

A apresentação será exclusiva para as 3.000 pessoas que se encontravam no camarote que foi ao chão. A empresa afirmou que entrará em contato com todas essas pessoas. O local e a data do novo show da cantora, entretanto, ainda não foram definidos. A assessoria de imprensa da companhia informou, por meio de nota, que a apresentação não será, no entanto, realizada no Anhembi.

As primeiras avaliações da perícia técnica apontam que o excesso de peso pode ter sido a causa do desabamento do camarote. A Atrás do Trio afirmou em nota que o camarote havia sido vistoriado pelos órgãos competentes e tinha alvará para funcionamento.O acidente deixou ao menos 35 feridos. Às 10h de ontem, as oito pessoas feriadas que foram encaminhadas ao Pronto Socorro de Santana já haviam recebido alta.

Ontem à noite, Ivete Sangalo deixou uma mensagem em sua página oficial do Twitter a respeito do acidente. "Indo dormir agora. Quero deixar o meu beijo e as minhas orações àqueles que estavam em meio ao q (sic) aconteceu no camarote. Meu respeito e carinho".