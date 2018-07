Ivete também se rende ao Lepo Lepo A cantora Ivete Sangalo também se rendeu ao Lepo Lepo, hit do verão baiano, do grupo Psirico. Logo no início de sua apresentação à frente do bloco Coruja, na tarde deste domingo, a estrela da axé music emendou dois sucessos de sua carreira - Festa e Sorte Grande (Poeira) - e seguiu com Lepo Lepo, para incendiar o Circuito Osmar (Campo Grande).