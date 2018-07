Ivinhema demite médicos por suposta briga em cesariana A prefeitura municipal de Ivinhema, cidade localizada a 345 quilômetros de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, anunciou que demitiu dois médicos que teriam trocado socos durante um trabalho de parto no hospital municipal da cidade. Segundo a prefeitura, a suposta briga e o atraso na cesariana teriam causado a morte do bebê na terça-feira.