Ivo Pitanguy é internado com pneumonia no Rio O cirurgião plástico Ivo Pitanguy, de 85 anos, foi internado no Hospital Samaritano, em Botafogo, na zona sul do Rio, com sintomas de pneumonia. Segundo a assessoria do cirurgião, ele foi internado logo após chegar de uma viagem de férias pela Europa. A data da internação não foi divulgada. Pitanguy já apresenta sinais de melhora e já tem previsão de alta, de acordo com a assessoria.