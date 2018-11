Já chega a 19 o total de cidades de SC em emergência

A Defesa Civil informou que das 50 cidades atingidas pelas chuvas, Anchieta, Bela Vista do Toldo, Caçador, Concórdia, Dona Emma, Lebon Régis, Matos Costa, Nova Itaberaba, Penha, Presidente Dutra, Rio das Antas, Rio do Campo, Timbó Grande, Xavantina, Itaiópolis, São José do Cedro, Santa Terezinha, Taió e Palma Sola já decretaram situação de emergência.

Os temporais já afetaram 138.900 pessoas em todo o Estado. Deste total, 5.223 estão desalojadas - as que podem contar com a ajuda de vizinhos e parentes - e outras 550 ficaram desabrigadas - pessoas que perderam tudo e necessitam de abrigos públicos. Até agora não houve registro de mortos ou desaparecidos.

Aulas

De acordo com a Secretaria Estadual de Educação, a suspensão das aulas em todas as escolas de Jaraguá do Sul foi feita por medida de prevenção e a pedido da Defesa Civil. Além disso, alguns prédios estão sendo usados como abrigos para os moradores afetados pelos temporais. Ainda conforme a secretaria, as aulas não foram suspensas em nenhuma outra cidade.