Já chega a 32 o total de cidades em emergência em SC

Só em Caçador, no Meio-Oeste, são 25 mil pessoas atingidas - 35% da população -, das quais 1.200 ficaram desalojadas ou desabrigadas. Em Blumenau, cidade marcada por grandes cheias do rio Itajaí-Açu, 90 ruas foram atingidas e a Defesa Civil local atendeu a 4.800 chamadas telefônicas que levaram a 90 ocorrências.

O solo encharcado provocou novos deslizamentos em estradas - como o ocorrido na BR-116, nas proximidades de Lages - e a correnteza forte resultante do grande volume de água interrompeu as manobras de navios no Porto de Itajaí, um dos mais movimentados do País. Escolas de vários municípios suspenderam as atividades, deixando cerca de 25 mil estudantes sem aulas.

As cidades em emergência são: Anchieta, Apiúna, Balneário Barra do Sul, Bela Vista do Toldo, Caçador, Calmon, Concórdia, Doma Emma, Ipumirim, Itaiópolis, Iomerê, Jaborá, Lebon Régis, Lindóia do Sul, Matos Costa, Nova Itaberaba, Palma Sola, Penha, Presidente Castelo Branco, Princesa, Rio das Antas, Rio do Campo, Rio Negrinho, Romelândia, Santa Terezinha, São José do Cedro, Seara, Taió, Timbó Grande, Videira, Xavantina, Xaxim.