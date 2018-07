Já são 13 municípios em situação de emergência em SC Os municípios de Timbé do Sul e Morro da Fumaça, em Santa Catarina, decretaram situação de emergência na tarde de hoje em decorrência das chuvas do último fim de semana. Com isso, subiu para 13 o número de cidades nessa situação no sul do Estado, segundo informou a Defesa Civil. Conforme o órgão, os outros municípios são Araranguá, Criciúma, Forquilhinha, Jacinto Machado, Turvo, Nova Veneza, Içara, Ermo, Meleiro, Siderópolis e Lauro Müller. Pelo menos 639 pessoas continuam desabrigadas e 2.078 desalojadas. O trecho da Rodovia BR-101 que estava interditado por conta do alagamento na pista entre os quilômetros 404 e 412, nos municípios de Maracajá e Araranguá, em SC, foi liberado para o tráfego de veículos de cargas. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que para automóveis ainda há o desvio pelas cidades de Forquilhinha, Meleiro, Turvo e Ermo, devido à permanência de cerca de um metro de água sobre a pista.