Já são 18 mortes causadas pela chuva em Petrópolis

Parentes de desaparecidos continuam a acompanhar as buscas. O zelador Davi Ventura Fernandes, de 48 anos, está desde a manhã de segunda-feira no local, em busca de informações do irmão, Pedro Ventura Fernandes, de 45 anos, da mulher dele, Cristina, de 44, e dos dois filhos do casal, Nicolas, de 8, e Letícia, de 4 anos.

"Eu soube da tragédia quando saí do trabalho, às 7 horas de segunda-feira. Vim direto para cá, mas a viela que levava até a casa do meu irmão está interditada pelos bombeiros. Sei que eles estão lutando bastante, mas até agora não conseguimos nada. Hoje eu vim de botas para ajudar nas buscas. Meu irmão sofreu muito para construir a casinha dele. Carregou na mão as pedras e os tijolos, morro acima. Ele se preocupou em fazer a contenção de uma encosta próxima e fez os pilares da casa direitinho, mas não adiantou. Somos nascidos em Santa Maria Madalena (no interior do Estado) e viemos para Petrópolis há mais de 20 anos para conseguir uma vida melhor", disse Fernandes, que também trouxe outro irmão, José, para ajudar a encontrar Pedro e sua família.

Em outra casa que desabou, vizinhos contam que havia oito crianças, que participavam de uma festa de aniversário da mãe delas, Maria Cristina Bender. Jesus dos Reis Neves, pai de um dos meninos, Luís Fernando Mendes, de 16 anos, também está desde segunda-feira à espera do resgate. Ele chegou a cavar um barranco com as mãos à procura do menino, quando os bombeiros interromperam as buscas. Mas foi retirado do local, por motivos de segurança.

"Vamos tentar chegar ao local do desabamento pela parte de baixo, pela rodovia (BR-040). Vou procurar meu filho com a ajuda de moradores antigos, já que por aqui, na parte de cima, os bombeiros não estão nos deixando ajudar.

Além da Vila São Joaquim, bombeiros fazem buscas no bairro Alto Independência, onde também há informações de desaparecidos. Cerca de 250 bombeiros participam do trabalho, sendo 130 do Quartel de Petrópolis e 120 especialistas em busca e salvamento, que vieram do Rio de Janeiro.