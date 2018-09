Já são 36 cidades em SC em estado de emergência

Ao todo, mais de 800 mil pessoas foram afetadas pelas tempestades. Há mais de 57 mil desalojados (pessoas que tiveram suas residências e foram para casa de parentes ou amigos) e 8 mil desabrigados (pessoas que tiveram suas residências e necessitam de abrigo temporário). Mais de 10 mil casas foram danificas.

Em Guabiruba, um homem de 66 anos morreu. Ele estava trabalhando no telhado de sua casa quando a estrutura desabou. Outra pessoa também morreu no Estado, eletrocutada após o rompimento de um cabo de alta tensão.

Diminuição das chuvas. As chuvas que castigaram Santa Catarina nesta semana devem diminuir nos próximos dias, prevê o Centro de Informações de Recursos Ambientais e Hidrometeorologia (Epagri). A Defesa Civil e o governo do Estado informam que continuarão, no entanto, monitorando a situação devido aos alagamentos, às enchentes e aos deslizamentos.

Na região metropolitana de Florianópolis, no Alto, Médio e Baixo Vale do Itajaí, litoral norte e planalto norte, o acumulado de chuva neste sábado deve ficar abaixo de 10 milímetros. Segundo o Centro de Operações do Sistema de Alerta da Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí-Açu (Ceops), com a melhora no tempo as águas começam a baixar, mas a comunidade ainda vai levar algum tempo para perceber essa redução já que demora algumas horas para o rio seguir o seu leito.

A medição de hoje de manhã mostra o nível do rio em 11 metros. A projeção do Ceops é que chegue aos 10,50 metros às 14h10 e a 10 metros às 20h deste sábado.

A Defesa Civil de Santa Catarina apela à população para que não saia dos abrigos nem recoloque móveis no lugar por enquanto, principalmente em Itajaí, devido à localização geográfica do município - ao final da bacia hidrográfica -, onde a água ainda pode subir nas próximas horas.

Segundo a Defesa Civil, Santa Catarina está em estado de atenção na manhã deste sábado e busca o restabelecimento da normalidade. Sete aeronaves atuam nos municípios isolados e duas atendem exclusivamente às populações de Rio do Oeste, Laurentino, Taió e Aurora, levando medicamentos e alimentos. Uma aeronave do governo do Rio Grande Sul está em deslocamento para ajudar no atendimento. Com informações da Agência Brasil.