Já são 5 as cidades de SC em situação de emergência Chega a cinco o total de municípios que decretaram situação de emergência por conta das fortes chuvas que atingiram a região sul de Santa Catarina no fim de semana, segundo a Defesa Civil do Estado. Além de Criciúma, Turvo, Nova Veneza e Içara, a cidade de Meleiro decretou a situação de emergência. Foram registradas 1.052 pessoas desabrigadas - pessoas que perderam tudo e precisam dos abrigos públicos - e desalojadas - os que podem contar com ajuda de vizinhos e familiares. Não há feridos ou mortos, informou a Defesa Civil. A BR-101 continuava interditada por volta das 9h30 de hoje entre os quilômetros 404, em Maracajá, e 412, em Araranguá. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o desvio ocorre no quilômetro 396 (acesso sul de Criciúma), passando por Forquilhinha, Meleiro, Turvo e Ermo e retornando para a BR-101 no quilômetro 426. O desvio aumenta o trajeto em 32 quilômetros e só é liberado para automóveis e ônibus. Ainda hoje, cinco trechos de rodovias estaduais permaneciam interditadas, segundo a Polícia Rodoviária Estadual. Na SC-416, entre os quilômetros 30 e 34, entre Jaraguá e Pomerode, uma queda de barreira interrompia o tráfego de veículos, assim como no quilômetro 44 da SC-445, entre Criciúma e Siderópolis. O trânsito estava interditado somente para caminhões em toda a extensão da SC-448, entre Forquilhinha e Ermo, e seguia com trânsito lento. A água que permanecia sobre a pista entre os quilômetros 30 e 32, nas regiões de Araranguá e Meleiro, interditava o trecho da SC-449. A mesma situação ocorria no quilômetro 32,5 da SC-450, em São João do Sul. Previsão do tempo Uma massa de ar seco deixa o tempo firme com sol em todas as regiões de Santa Catarina hoje, segundo o Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia do Estado. A previsão é de mar grosso com ondas de três a quatro metros em todo o litoral do Estado, na madrugada e durante a manhã de hoje, diminuindo à tarde. A chuva diminuiu de intensidade ontem no litoral sul, segundo o Ciram. O nível dos rios ficou estável e demora mais a diminuir devido à ressaca no litoral.