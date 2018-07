Já são 51 os presos pela PF em operação contra tráfico Subiu para 51 o número de pessoas presas pela Polícia Federal (PF) em operação para capturar acusados de ligação a uma quadrilha de tráfico de drogas internacional. As prisões foram realizadas em Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Ceará. Na operação, intitulada Colméia, também foram expedidos 42 mandados de busca e apreensão, que resultaram no recolhimento de 40 veículos, R$ 200 mil, armas e produtos usados no refino da cocaína. O suposto líder da quadrilha, Ademar Fracalossi, foi detido em Porto Alegre. Os presos serão indiciados por lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, associação para o tráfico e financiamento ao tráfico. Somadas, as penas podem chegar a 55 anos. A PF estima que o bando comercializava em torno de 500 quilos de cocaína por mês. A droga, procedente da Bolívia, era distribuída no Uruguai e nos Estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A quadrilha é acusada ainda de incentivar rinhas de galo. O esquema era investigado desde março deste ano, quando traficantes foram presos em outra operação da PF.