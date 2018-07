Já são nove as cidades em estado de emergência em SC

O número de municípios em situação de emergência por causa das chuvas aumentou para nove no centro e no oeste de Santa Catarina. De acordo com boletim divulgado neste sábado, 28, pela Defesa Civil Estadual, o cenário é ruim em Joaçaba, Palmitos, Rio das Antas, Herval do Oeste, Presidente Castelo Branco, Lageado Grande, Piratuba, Planalto Alegre e Itá. Até ontem de manhã, eram apenas duas em situação de emergência.

O boletim da Defesa Civil informou que, ao todo, 30 cidades foram afetadas pelas fortes chuvas e enchentes. Dessa forma, alguns municípios podem vir a decretar situação de emergência nas próximas horas. Ao todo são cerca de 1,4 mil desalojados e desabrigados em Santa Catarina.

Na região do Meio-Oeste, a Bacia do Rio do Peixe se encontrava 9,08 metros acima do nível normal no início da manhã, mas com tendência de baixar nas próximas horas. Em Taió, o Rio Itajaí do Oeste estava com 8,77 metros, considerado cota de emergência. A Defesa Civil local acredita que não vai passar de 9 metros. Em Rio do Sul, o Rio Itajaí-Açú está com 8,59 metros, a previsão é que o rio chegue a 10 metros.

O boletim informou também que a previsão é de chuva forte com risco de queda de granizo no Planalto Norte e Alto Vale do Itajaí ao longo deste sábado. Há risco de deslizamentos no Oeste, Meio-Oeste, Litoral Sul, Planalto Sul, Vale do Itajaí e Grande Florianópolis.