Já temos os jurados (mas ainda é segredo)

Os leitores que vão fazer parte do júri do Prêmio Paladar 2011 já foram escolhidos. Mas nem adianta ficar curioso: para conhecê-los você terá de esperar a data da premiação. Até lá, eles permanecerão incógnitos.

A disputa foi, novamente, acirrada. Centenas de leitores concorreram, enviando textos com críticas de pratos para o blog do Prêmio Paladar, entre os dias 8 e 18 de setembro.

Ficamos surpresos (e felizes) com a quantidade de leitores interessados em gastronomia, muitos deles com bom conhecimento sobre o assunto. E agradecemos a todos que se dispuseram a entrar na disputa. Mas, infelizmente, não há lugar para todos.

As críticas escritas pelos leitores foram selecionadas pela equipe do caderno. Lemos, relemos, lemos ainda mais uma vez. Fizemos uma primeira seleção.

Na avaliação dos textos, levamos em conta, mais do que a qualidade literária, a maneira como o autor tratava a comida. E analisamos também o conhecimento técnico sobre cozinha e o prazer demonstrado na descrição de cada prato. Depois, cruzamos as preferências e chegamos a uma lista com alguns finalistas.

Eles foram contatados primeiramente por e-mail, para saberem que estavam entre os finalistas. Depois, o contato foi por telefone. Nossa principal preocupação era garantir que nenhum dos selecionados tivesse qualquer tipo de envolvimento ou ligação profissional ou pessoal com restaurantes e chefs.

Também aproveitamos a oportunidade para checar a disponibilidade de tempo dos candidatos, porque eles terão de enfrentar uma maratona. Afinal, a participação no prêmio inclui provar, avaliar e comentar quase 50 pratos em apenas um mês - não raro, visitar mais de um restaurante na mesma refeição.

Todos os eleitos se comprometeram a manter sigilo sobre a condição de jurado; a fazer as visitas incógnitos. Também se declararam dispostos a ganhar alguns (inevitáveis) quilinhos.

Os selecionados foram entrevistados pessoalmente pelo editor executivo Luiz Américo Camargo. Quer saber um pouco mais sobre os vencedores? No momento, tudo o que podemos adiantar é que há homens e mulheres no grupo e todos os escolhidos são frequentadores assíduos de restaurantes, não só em São Paulo, mas também no exterior. Extremamente curiosos e acostumados a vários tipos de comida. Não torcem o nariz para nada.