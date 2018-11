''Já vivemos um longo inverno'' Há 20 anos no mercado de animação, Kiko Mistrorigo viu de perto a evolução do setor no Brasil e reconhece: a situação está muito melhor. "Já vivemos um longo inverno, em que nossa animação se restringiu à prestação de serviços para a publicidade e ao trabalho autoral de alguns profissionais", diz o arquiteto e diretor da TV Pinguim, produtora responsável pelo desenho Peixonauta.