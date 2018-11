Jabaquara, Mooca e parte do ABC sofrem corte d'água Os moradores das regiões do Jabaquara, zona sul, e Mooca, zona leste de São Paulo, e das cidades de São Bernardo do Campo, Diadema e do entorno do bairro Paraíso, em Santo André, no Grande ABC, sofrerão corte no fornecimento de água neste final de semana.