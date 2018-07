Jabuti mutilado em cerca elétrica volta a andar

A nova prótese foi desenvolvida no Hospital Veterinário de Uberaba (HVU), onde o animal faz tratamento desde o acidente, há quase dois anos. O novo artefato foi confeccionado em PVC e tem quatro milímetros. Foi planejado, em dois meses de estudo, pelo médico veterinário Cláudio Yudi, com o apoio dos alunos da Universidade de Uberaba, mantedora do hospital. Foi preciso uma cirurgia para colocar a prótese que, segundo o veterinário, vai garantir melhor qualidade de vida ao animal mesmo no cativeiro. O jabuti já conseguiu voltar à posição normal e andar com equilíbrio.

Esta não foi a primeira invenção de Cláudio Yudi para ajudar animais. Ele já fez uma espécie de cadeira de rodas para uma cadela atropelada e, em outra situação mais complicada, usou resina, clipes e parafusos para prender de volta o casco de um cágado que havia sido atacado por cães.