Jacaré que vivia em lago de condomínio é 'despejado'

O condomínio tem cerca de 300 casas e é todo cercado com muros - a lagoa do réptil crocodiliano é a principal atração. O córrego que forma o lago é o mesmo que abastece o pequeno açude existente no batalhão da Ambiental. Os policiais usaram um laço para apanhar Jack, quando este saiu da água para tomar banho de sol, nas primeiras horas da manhã. Para transportar Jack para fora do conjunto residencial, eles enrolaram a cabeça do réptil com um cobertor.

Normalmente tranquilo, de acordo com moradores, Jack ficou irritado e deu muito trabalho quando os policiais tentaram retirar a corda que o prendia. Depois de várias tentativas, o laço foi desfeito e ele mergulhou no lago. O animal, que tem 4 anos, segundo os policiais, foi visto no lago pela primeira vez há três anos, quando ainda era filhote. Alguns moradores, que defendiam a permanência do animal no local, não gostaram do ''despejo'' forçado. "Ali era o hábitat dele e nós é que somos os invasores", disse um condômino que pediu para não ser identificado.