Jacareí tem reforço policial após fim de semana violento

Na madrugada de sábado, três jovens, com idades entre 14 e 18 anos, foram mortos no bairro Santa Maria, por um casal que passou caminhando pelo local. O homem disparou várias vezes atingindo a cabeça das vítimas. Segundo a polícia, os jovens I. V. S., 14 anos, M.D.S., 15 anos, e R.D.L.J., 20 anos, consumiam bebidas alcoólicas e podem ter sido vítimas de um acerto de contas relacionado a drogas.

Por volta das 14h25 do sábado, um jovem de 21 anos morreu após levar dois tiros na cabeça no Parque dos Príncipes e, às 16h30, na Vila Branca, um homem morreu após ser esfaqueado. Às 17h, a polícia encontrou o corpo de um homem em um terreno no Jardim Panorama. No domingo, por volta das 17h, no bairro Jardim Santa Marina, Anderson dos Anjos Soares, 34 anos, foi morto a tiros por um criminoso que invadiu sua casa. No Jardim das Indústrias e no bairro Cecap, outros quatro homens foram baleados.

O número de vítimas neste final de semana é quase o dobro da média mensal da cidade, segundo a Secretaria de Segurança Pública.

Como reação, a equipe de investigação da Polícia Civil, que conta com 25 pessoas, foi reforçada com outras dez, deslocadas de São José dos Campos, por ordem do diretor do Departamento de Polícia Judiciária do Interior (Deinter-1), João Barbosa Filho, que enviou policiais da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) e da Delegacia Especializada Anti-Sequestro (Deas).

"É um final de semana atípico, com a explosão dessa violência, mas todo o nosso efetivo está nas ruas. Estamos ouvindo algumas testemunhas e realizando perícias, analisando os projéteis", disse o delegado seccional, Célio José da Silva. Ele está convencido de que, com exceção de dois dos crimes, os demais estão relacionados ao tráfego ou uso de drogas.

A polícia militar passou a contar com a força tática regional, reforçando as abordagens, principalmente a motos que circulam pelas regiões nas quais os crimes ocorreram. "A Força Tática vai permanecer na cidade por uns 15 dias, mas também vamos colocar mais policiais nas ruas, reduzindo a escala de folgas", disse o Major Altair Lopes Trindade, comandante do 41º Batalhão do Interior, com sede em Jacareí.