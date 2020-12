Jack Daniel’s propõe um brinde à autenticidade e às escolhas ousadas na música e na gastronomia

Todo mundo tem uma boa história com a sua bebida predileta. As histórias com Jack Daniel’s são muitas pelo mundo. Não é à toa... O fato de que Jack Daniel's tenha conseguido atravessar gerações, agradando a paladares diversos e se integrando aos mais variados estilos de vida, é a maior prova disso. Mais do que uma referência na produção de whiskey da melhor qualidade, Jack Daniel’s se tornou uma forma de expressar independência e autenticidade.

O criador da bebida, Jasper Newton Daniel, mais conhecido como Mr. Jack, tinha como filosofia optar por escolhas ousadas e com propósito, colocando paixão em cada detalhe. Daí vem grande parte do legado do Tennessee Whiskey mais conhecido do mundo: inspirar seus apreciadores a tomarem as rédeas de suas vidas e tirarem o máximo das experiências.

A satisfação de fazer algo que sempre tivemos vontade é, justamente, o tema do vídeo que inaugura a primeira campanha global de Jack Daniel’s, lançada em mais de 100 países. Sua forma única de ver o mundo fica evidente na campanha Make It Count, desenvolvida pela agência americana Energy BBDO. O filme “First Timers” apresenta o sentimento dos consumidores de Jack que decidiram viver de forma corajosa e ousada.

“Não relacionamos a campanha Make It Count ao ano em si, mas sim ao momento da marca e ao objetivo de traduzir a nossa visão do mundo, encorajando os amigos de Jack e novos consumidores a tomarem decisões ousadas, com propósito, e aproveitarem cada momento, assim como Mr. Jack, nosso fundador, fez ao longo de sua vida”, explica Caio Almeida, gerente de Marketing da marca Jack Daniel’s no Brasil. “Costumamos dizer que Jack é um ‘antídoto’ contra tudo que não é verdadeiro e, por termos um DNA único, transitamos entre tensões culturais, diferentes ocasiões e gerações que se identificam com nossos principais valores de independência e autenticidade, que seguem tão significativos atualmente.”

O whiskey é uma bebida complexa. Mas, assim como tem gente que gosta de bebê-la pura, tornou-se comum explorar novas formas, seja no estilo “on the rocks”, seja apreciando o clássico Jack & Coke, ou se aventurando na coquetelaria clássica de Whiskey com um belo Old Fashioned ou até mesmo um Manhattan. A verdade, contudo, é que não existe jeito certo de beber whiskey. Para Jack Daniel’s, o melhor jeito de beber é o seu. A única regra é consumir com responsabilidade.

Na gastronomia, Jack Daniel’s tem um apelo por sua versatilidade. É amado, por exemplo, pelo pessoal do churrasco: combina e harmoniza. E muitos churrasqueiros se orgulham de defumar as suas produções com a madeira dos barris de Jack. Mas nem tudo é fumaça no churrasco. Por se tratar de sabores marcantes, Jack Daniel’s combina perfeitamente com um bom corte, tanto puro como em coquetéis, como o famoso Maracujack, para acompanhar cortes típicos ou especiais. O paladar agradece.

Jack também combina com música, atraindo desde roqueiros, jazzistas e o pessoal do blues à turma do sertanejo, da MPB e das batidas eletrônicas. “Jack é uma bebida presente em diferentes momentos. Whiskeys como Jack Daniel’s são bastante tradicionais, e as pessoas gostam de sentar-se em volta da mesa para trocar ideias sobre a vida tomando uma boa bebida. E, na minha opinião, para esses momentos, Jack Daniel’s casa muito bem”, comenta o músico Fernando Badauí, vocalista da banda CPM22. “Eu sou suspeito de falar, pois à noite e nos shows consumo Jack. No camarim, eu sempre tenho uma garrafa porque gosto de tomar durante os shows, puro ou com Coca-Cola. A marca sempre esteve presente ao longo da minha vida, tenho muitas memórias de ver o logo sendo usado por cantores de bandas em camisetas. Um deles era o Lemmy, do Motörhead. Sempre digo que foi amor ao primeiro gole.”

A DJ Eliana Iwasa, outra fã da marca, concorda que o whiskey cabe bem em qualquer situação em que a pessoa saiba apreciar, como um bar, um pub ou um restaurante refinado. Durante um tempo propagou-se a ideia de que whiskey era uma bebida para o público masculino de meia-idade – percepção equivocada que, felizmente, já caiu por terra. Nos últimos anos, cada vez mais mulheres apreciam o destilado – tanto que não param de brotar pelo mundo confrarias femininas de whiskey. “Minhas melhores amigas sempre amaram a bebida, que sempre fez parte de nossos encontros, então este ‘pré-conceito’ nunca existiu em meu universo”, discorre Eliana. Ela revela também que Jack Daniel’s figura até em seu rider de hospitalidade – a lista de pedidos que é enviada aos seus contratantes: “É minha primeira escolha de bebida quando estou tocando. E gosto de tomar uma dose à noite em casa, depois que terminei de trabalhar, jantar… vou para a varanda e curto este momento só meu. Nunca gostei de combinações muito diferentes; gosto do meu whiskey com uma pedra de gelo e só. Isso, ou um Whiskey Sour executado com perfeição”.

Entre as combinações, modos de preparo e harmonizações mais inusitadas e apreciáveis com whiskey na perspectiva do chef de cozinha Henrique Fogaça está uma sobremesa disponível no cardápio de seu restaurante, o Sal Gastronomia. Trata-se de uma rabanada com creme inglês, em cuja receita ele usa Jack Daniel’s. “Combina muito bem este mix entre o alcoólico e o doce”, detalha sobre a escolha. “Em pratos também, como o salmão defumado, o carpaccio de salmão com alcaparras, que acompanha creme azedo e a erva dill (ou endro) e até em carnes mais potentes, como o cordeiro. Todos harmonizam muito bem com whiskey”, conta ele.

Para Fogaça, Jack Daniel’s se integra perfeitamente a uma prosa longa com degustação e acompanhando alguns petiscos. “O grande diferencial desta bebida é degustar, seja pura, cowboy, ou com gelo. Hoje, existem muitas variações de drinks com whiskey, como Jack & Coke e Jack Citrus, que são combinações que harmonizam e trazem um novo aroma e sabor para a bebida. Existem diferentes públicos que apreciam o whiskey de diferentes formas”, diz o chef.

Jack Daniel’s lança edição limitada de lata colecionável para o fim de ano

Já está no mercado, desde 1º de dezembro, a edição anual da embalagem comemorativa de Jack Daniel’s exclusiva para o final de ano. A novidade é uma ótima opção para presentear os amantes do autêntico Tennessee Whiskey. Produzida em metal, a lata colecionável conta com uma garrafa do tradicional Jack Daniel’s Old No. 7, o whiskey mais conhecido do mundo, e responsável por levar o nome do rótulo por mais de 170 países.

“O lançamento, além de ser um item colecionável, é nossa sugestão como presente de final de ano para amigos, familiares e fãs da marca”, diz Caio Almeida.

Outra excelente opção de item presenteável da família Jack Daniel’s, especialmente para quem aprecia um toque a mais de sofisticação e suavidade, é o rótulo Gentleman Jack. Trata-se de um exemplar autêntico como o Old No. 7, diferenciando-se por conta de uma segunda passagem pelo processo de suavização no carvão de maple (chamado de charcoal mellowing), que refina o whiskey, resultando em uma finalização de excepcional leveza.